Inês Aires Pereira esteve de férias com a família e alguns amigos e usou as redes sociais para fazer uma partilha divertida, ao estilo do bom humor pelo qual é conhecida.

Na sua conta no Instagram, a atriz publicou um conjunto de fotografias nas quais aparece a posar em biquíni, na praia, deixando uma 'dica de relacionamento', tal como explicou numa das hashtags partilhadas na legenda das fotos.

"Três dias de sedução! Fazer poses 'desprevenidas', empinar a bunda, barriga para dentro, beber água e sem querer entornar pelo corpo abaixo, mostrar-me culta e interessada e passar-lhe um creminho pelas costas, que o sol está forte (e eu também)! Assim volta para o trabalho com estas últimas memórias ao invés de se lembrar de choros e birras que o façam repensar na sua vida", escreveu, referindo-se ao companheiro, David.

Veja as imagens destes dias de férias da atriz na galeria.