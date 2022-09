Margarida Corceiro deu nas vistas com uma publicação que fez na sua conta de Instagram. A modelo e atriz, de 19 anos, encontra-se de férias na Ilha Bindan, Indonésia, local que já ficou registado numa fotografia.

Esta quarta-feira, 7 de setembro, Margarida 'aumentou as temperaturas' no Instagram ao posar em biquíni no resort de luxo em que se encontra hospedada.

Os elogios à beleza e sensualidade da jovem não tardaram em aparecer.

