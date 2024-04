Frederica Lima assinalou nas redes sociais o dia 25 de Abril com um texto que parece dirigido ao ex-namorado, o ator Nuno Homem de Sá.

Depois de todas as polémicas entre os dois, nas quais é dito que Frederica terá sido vítima de violência doméstica durante o namoro com o artista, a ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' voltou a falar neste tópico, ainda que de uma forma mais indireta.

"Liberdade? Liberdade é quando os agressores são responsabilizados pelos crimes que cometem, são detidos e colocados no devido lugar. Liberdade é quando pudermos finalmente viver a nossa vida em paz, sem sermos perseguidas ou ameaçadas por indivíduos que acham que lhes pertencemos ou que podem controlar a nossa vida", começou por escrever Frederica numa única story partilhada no Instagram.

"Liberdade é a Justiça começar a funcionar, sem abébias para agressores, violadores e pedófilos. O lugar dessa gente é na prisão, para jamais agredirem, traumatizarem e roubarem a liberdade de quem a merece", concluiu. Ora veja:

