João Baião foi este fim de semana alvo de um boato que correu as redes sociais e que afirmava que o apresentador da SIC teria sido responsável pela morte de um animal, no caso um esquilo.

Perante a tão grave acusação, o comunicador resolveu reagir ao rumor em direto no programa 'Domingão'.

"Está a acontecer uma coisa que me desagradou um bocadinho. Acabei de ler agora nas redes sociais que anda aí a circular no Twitter que eu matei um esquilo. Eu nem vou alimentar essas coisas, um casalinho de esquilos foi-me oferecido no Natal e eles estão lá, queridinhos, na sua casinha. Eu matava era a vossa língua venenosa", começou por afirmar, visivelmente incomodado.

João Baião, que é um grande apaixonado por animais, fez ainda questão de voltar a reforçar que os esquilos estão bem e vivos: "Está tudo bem, os esquilos estão muto bem, vivinhos da silva".

"Fiquei agora um bocadinho indignado com isto", lamentou, por fim, assegurando que ficou mais calmo após o desabafo.

