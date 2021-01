A Polícia Civil de Alagoas indiciou os empresários Guilherme Accioly e Bernardo Malta pela violenta agressão ao ator Henri Castelli. As autoridades concluíram que existiu lesão corporal grave e encaminharam o inquérito para o Ministério Público Estadual.

Em causa está a rixa que no dia 29 de dezembro de 2020 resultou em vários socos e pontapés e deixou o ator com uma fratura exposta na mandíbula.

Há, contudo, duas versões da mesma história.

A defesa dos dois empresário suspeitos alega legítima defesa. Bernardo Malta diz no seu depoimento que foi Henri Castelli que, ao chegar à marina onde ocorreram as agressões, teve uma atitude provocatória e reagiu de forma irónica a uma festa realizada anteriormente. De acordo com o empresário, o rosto das novelas da Globo tentou dar-lhe um soco mas errou no alvo e atingiu Guilherme Acciolly.

Já na versão do ator, este diz ter sido cercado por vários homens mas atesta que não se lembra do que aconteceu depois. O ator negou ter dado início a qualquer confusão e garante que não estava sob efeito de álcool.

Leia Também: Henri Castelli revela que está a fazer terapia após ter sofrido agressões