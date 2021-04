O filho mais velho de Carolina Deslandes e Diogo Clemente, Santiago, tem um ritmo de aprendizagem diferente devido à perturbação do espectro do autismo com a qual foi diagnosticado. Ainda assim, nos últimos anos, a palavra evolução tem dominado a vida da família e do pequeno Santi - como carinhosamente é tratado pelos pais.

Santiago, atualmente com quatro anos, disse a primeira palavra aos três anos de idade e tinha dificuldades no inglês, o que torna ainda mais especial o vídeo partilhado este sábado nas redes sociais de Deslandes.

Nas imagens, o menino responde a questões colocadas pela mãe em inglês e até diz algumas palavras.

"Diogo Clemente, olha aqui o miúdo que não falava e precisava de ajuda a inglês. Cada um com o seu tempo. Nunca vou conseguir explicar o amor que te tenho Santi, a cada vez que chegas o mundo recomeça", declara a artista na legenda das amorosas imagens.

Carolina Deslandes e o antigo companheiro, Diogo Clemente, são ainda pais de outros dois meninos: Benjamim e Guilherme.

