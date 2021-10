Ana Garcia Martins foi uma das convidadas do programa '5 Para A Meia Noite' desta quinta-feira, 14 de outubro, onde respondeu a algumas questões mais atrevidas na rubrica 'Alta Pressão'.

Questionada por Inês Lopes Gonçalves se existia uma "incompatibilidade" entre ela e Teresa Guilherme, esta garantiu que não.

"Zero incompatibilidade com a Teresa Guilherme, é uma querida. Nada a dizer", sublinhou, referindo mais tarde que considerava-a a "melhor apresentadora de sempre" do 'Big Brother'.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Érica Silva "barrada" na gala do 'Big Brother' por culpa de Pipoca?