Érica Silva usou a sua conta oficial de Instagram esta sexta-feira para partilhar um desabafo onde revela ter sido "barrada" na última gala de 'Big Brother 2021'.

A antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' chega mesmo a acusar 'Pipoca Mais Doce' de ser a responsável por escolher quem não pode estar na plateia do programa.

"Não sei, mas acho que ela tem a capacidade de decidir quem vai para a plateia. Só acho… fui barrada domingo depois de já confirmada. Nem com a família do Rafa [Rafael, concorrente do ‘BB2021’] me deixavam ir", afirma.

Érica Silva juntou às suas palavras uma imagem de Ana Garcia Martins no programa '5 Para a Meia-Noite', onde a comentadora confessou que já teve medo de sofrer represálias por parte dos familiares de concorrentes.

