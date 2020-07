Cristina Ferreira reservou espaço na sua conta oficial de Instagram para esta quinta-feira escrever uma mensagem, carregada de elogios, dedicada ao amigo Pedro Teixeira.

"Este é talvez o melhor papel de sempre do meu Pedro Teixeira", começou por escrever a apresentadora, referindo-se ao personagem do ator na novela 'Quer o Destino' - da TVI.

"Desde o primeiro dia que lhe digo que quando o vejo em 'Quer o Destino' me esqueço do Pedro e existe o Marcos. Já te disse, Teixeirinha, mas deixa me aplaudir te publicamente. E estás lindo na foto", continuou na legenda de uma imagem captada precisamente durante uma das cenas da trama.

Importa lembrar que Cristina Ferreira se mudou para a TVI a 18 de julho. Depois de dois anos na SIC, a apresentadora decidiu regressar à casa que a viu crescer como profissional.

