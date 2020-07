Cristina Ferreira visitou esta terça-feira a redação da sua revista. Um momento de trabalho, que se tornou especial por ter proporcionado um encontro que 'aqueceu' o coração da apresentadora.

Cristina encontrou-se com a simpática "Tia" - a empregada de limpeza do estúdio d'Programa da Cristina', da SIC, que a apresentadora deixou de fazer desde que, no início deste mês, se mudou para a TVI.

"Hoje foi um dia muito especial. Feito do amor que me devolvem os que abraço na vida. A 'tia' ganhou espaço no meu coração desde o início. Pela alegria, pela doçura, pela preocupação, pelas velas que diz acender por mim de cada vez que vai a Fátima. Obrigada, tia. Por ontem, hoje e amanhã", escreveu Cristina nas suas redes sociais, onde partilhou uma fotografia ao lado da amiga.

Os seguidores reagiram à publicação da apresentadora mostrando-se emocionados com o seu carinho para com a Tia.

Resta agora saber se a Tia terá sido uma das pessoas que acompanharam Cristina Ferreira na sua mudança para a TVI.

