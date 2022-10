Fernando Alvim 'descobriu' uma verdadeiro pérola da televisão nacional. O humorista encontrou imagens da primeira vez em que Cristina Ferreira apareceu na televisão.

"Imagens históricas", brincou Alvim ao partilhar na rede social Instagram um vídeo do programa 'Alta Voltagem'.

O magazine juvenil apresentado por Rui Unas, com reportagens e entrevistas a personalidades de diversas áreas da sociedade, mostra no mesmo episódio "Cristina Ferreira com 19 anos e Sílvia Alberto com 15 anos".

O rosto da TVI não ficou indiferente à partilha de Alvim. "A primeira vez na televisão. Sílvia Alberto, tu estás igual", reagiu Cristina.

