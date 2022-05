Depois da polémica agressão que Chris Rock sofreu em pleno palco dos Óscares ao levar uma estalada do ator Will Smith, eis que uma situação do género se voltou a repetir esta semana.

Desta vez, a vítima foi Dave Chappelle. Conforme noticiado pela imprensa internacional, o humorista foi atacado por um homem que se encontrava no público de um especial de stand-up da Netflix.

O sucedido teve lugar no Hollywood Bowl, em Los Angeles, e o suspeito da agressão já se encontra detido.

A reação de Dave não tardou em chegar. "As atuações de Chappelle no Hollywood Bowl foram épicas e bateram recordes e ele recusa-se a permitir que o incidente da noite passada ofusque a magia deste momento histórico", assegurou Carla Sims, representante do artista.

Tendo sofrido o mesmo na pele, Chris Rock aproveitou a ocasião para fazer uma piada.

Na rubrica 'Imagem da Semana' destacamos o vídeo do momento em que Dave é agredido:

