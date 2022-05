A agressão de uma pessoa do público a Dave Chappelle durante um espetáculo de stand-up da Netflix que decorria na noite de terça-feira continua a ser o tema do momento. Depois de ter sido detido um suspeito, surge a primeira ração oficial ao ocorrido.

Através de um comunicado, a representante de Dave Chappelle afirma que o comediante recusa que o ataque, que considera um "incidente" infeliz, ofusque o seu trabalho - o espetáculo e o recorde que celebrava nessa data e que o equipara aos Monty Python.

Para o humorista a situação não passa mesmo de um incidente "infeliz e inquietante". "As actuações de Chappelle no Hollywood Bowl foram épicas e bateram recordes e ele recusa-se a permitir que o incidente da noite passada ofusque a magia deste momento histórico", assegura Carla Sims, representante de Dave Chappelle.

O recorde acima referido é celebrado com o facto de este ter esgotado quatro noites de espetáculo, "com vendas recorde para um comediante" no Hollywood Bowl. O feito "empata Chappelle com os Monty Python no maior número de espetáculos como cabeça de cartaz de qualquer comediante" naquele local.

Importa referir que também a Netflix já reagiu ao sucedido através de uma nota mostra profunda preocupação com a "segurança dos criadores" e apela à defesa do "direito de os comediantes stand-up atuarem em palco sem temer violência".

