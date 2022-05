A agressão sofrida por Dave Chapelle durante a gravação de um especial para a Netflix, no Hollywood Bowl, em Los Angeles, reacendeu a polémica relacionada com os limites do humor. Polémica essa que vimos nascer com a mais recente edição dos Óscares.

O comediante foi atacado no palco por uma pessoa que assistia ao espetáculo, fazendo lembrar a bofetada que Will Smith deu a Chris Rock em direto nos Óscares de 2022. Aliás, as semelhanças entre as duas situações foram tantas que nem Chris resistiu a fazer uma piada sobre o assunto.

Vídeos gravados no local dão conta de que depois de Dave Chappelle ter sido agredido, Chris Rock subiu a palco e pegou no microfone para em tom de brincadeira perguntar: "Aquele era o Will Smith?".

Os pormenores que terão motivado a agressão são ainda desconhecidos, contudo é público que Dave já foi criticado anteriormente devido a piadas relacionadas com a comunidade transexual.

Até ao momento, o humorista ainda não comentou o assunto.

