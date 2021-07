Esta semana, Daniel Oliveira surpreendeu tudo e todos ao revelar na sua conta de Instagram a personalidade que irá apresentar a 25.ª gala dos Globos de Ouro, marcada para o dia 3 de outubro. A escolha recaiu sobre a jornalista Clara de Sousa, proposta sobre a qual esta viria a falar mais tarde.

Numa primeira instância, Clara publicou um vídeo na sua conta de Instagram onde revelou que aceitou rapidamente a proposta, uma vez que esta será uma data muito especial.

"Não vai ser uma Clara diferente daquela que já todos conhecem", garantiu ainda aos seguidores da plataforma.

Posteriormente, já à conversa com João Baião e Diana Chaves no programa 'Casa Feliz', esta acrescentou: "Hoje, as 53 anos, acho que estou preparada. Quero estar serena e transmitir boas energias. Não é preciso fazer grandes espetáculos. [...] Sei que terei essa liberdade de ser mais eu, mais a Clara e menos a jornalista".

Tendo isto em conta, a protagonista da rubrica 'Imagem da Semana' é Clara de Sousa, com destaque para o vídeo seguinte que mostra as suas primeiras reações após o anúncio.

