Esta segunda-feira, 5 de julho, Daniel Oliveira surpreendeu tudo e todos ao revelar quem tinha escolhido para apresentar a gala deste ano dos Globos de Ouro. A escolha recaiu sobre Clara de Sousa, que pouco tempo depois do anúncio oficial publicou um vídeo na sua conta de Instagram a contar de que forma encarou o inusitado convite.

"O Daniel Oliveira lançou-me esse desafio, ele sabe que gosto de desafios, e pedi-lhe apenas um pouco para pensar e rapidamente disse-lhe que sim. Porquê? Porque estes 25 anos de Globos vão ser uma data muito especial, com uma forte componente emocional, histórica para nós família SIC", começa por referir.

"Por várias vezes já subi ao palco dos Globos para fazer entrega de prémios. Desta vez seria a host [apresentadora], tranquila, serena com esse papel que vou desempenhar. Não vai ser uma Clara diferente daquela que já todos conhecem. Portanto, já sabem com o que podem contar. Do princípio ao fim, lá estarei, de alma e coração. Sei que vai ser marcante nos vai marcar a todos", completa.

Eis o vídeo:

