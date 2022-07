David Carreira e Carolina Carvalho não foram os únicos a destacar-se na gala dos Prémios MTV Miaw, no Brasil. Por bons ou maus motivos, foram várias as celebridades brasileiras a dar que falar pelos looks ousados, irreverentes e atrevidos que elegeram para a ocasião.

A influencer e atriz Gkay surpreendeu tudo e todos ao surgir com um look semelhante ao que Kim Kardashian usou na Met Gala de 2021.

Tal como a famosa socialite, a celebridade brasileira apareceu com um look preto da cabeça aos pés. Vestido preto comprido e capacete da mesma cor na cabeça, de forma a tapar o rosto, foram as peças chave do 'modelito'.

Gessica Kayane, verdadeiro nome da influencer, disputava duas categorias na premiação e a verdade é que acabou por arrecadar aquele que era considera o prémio mais importante da noite: 'Ícone Miaw'.

Leia Também: David Carreira e Carolina Carvalho na red carpet dos Prémios MTV Miaw