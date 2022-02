No passado dia 14 de fevereiro, a propósito do Dia de São Valentim, Carolina Deslandes e Igor Regalla revelaram nas respetivas contas de Instagram que estavam apaixonados.

A novidade foi recebida com grande entusiasmo pelos amigos e admiradores de ambos, que desde logo deixaram mensagens a apoiar este amor.

Não ficando indiferente às mesmas, o ator fez uma nova publicação na qual se revelou grato por todo o carinho.

"Quase toda a gente que se cruzou comigo desde há um mês para cá diz que estou mais leve. Com ar mais feliz. Tenho que concordar. Arrisco-me a dizer que nunca me senti tão feliz na minha vida. Mas também não vou esfregar-vos isto na cara porque tudo o que é demasiado enjoa. Mas no fundo é isso. Estou feliz! Muito! E a onda de amor que se gerou nos nossos instagrams também é das coisas mais bonitas que testemunhei em muito tempo! Muito obrigado a todos!", notou.

Veja a publicação:

Leia Também: Carolina Deslandes recebe mensagem de ódio após assumir relação

Leia Também: Carolina Deslandes tem novo amor. Cantora vive romance com Igor Regalla