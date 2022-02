Carolina Deslandes vive um novo romance. A cantora está numa relação amorosa com o ator Igor Regalla.

Esta segunda-feira, 14 de fevereiro, celebra-se o Dia dos Namorados e foi a data que o casal escolheu para assumir publicamente a relação.

"Esta miúda faz-me acreditar que o sol é um presente e que a aurora traz principalmente para mim”, escreveu Igor Regalla na legenda de uma fotografia de ambos.

"Um homem que faz surpresas destas e cita Jorge palma? Lucky me [Sortuda]", reagiu Carolina Deslandes.

"Eu sei que foi batota… mas tinha que ir buscar um poeta para descrever o que sinto por ti. Faltam-me as palavras. Amo-te muito", acrescentou depois o ator.

Por sua vez, Carolina Deslandes também recorreu à sua página de Instagram para assumir a relação. "É Dia dos Namorados", escreveu na legenda de várias imagens onde aparece com o ator. Entre as fotografias, podemos ver também o filho de Igor com os filhos de Carolina Deslandes.

