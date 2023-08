Idevor Mendonça celebra esta terça-feira, dia 15 de agosto, uma data importante.

Nas redes sociais, o apresentador da TVI partilhou uma fotografia a preto e branco tirada no dia do seu casamento com a qual desejou um feliz aniversário à mulher, o primeiro que Joana Marnoto vive depois do enlace.

"Feliz aniversário para a minha mulher... tudo é melhor contigo", escreveu Idevor na legenda da fotografia na qual aparecem abraçados.

De recordar que o casal subiu ao altar o passado dia 28 de maio após vários anos juntos.

© Instagram/ Idevor Mendonça

Leia Também: "Volta Idevor. Não gosto do Cláudio". Apresentador reage a crítica