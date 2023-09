A TVI está a apostar 'todas as fichas' na estreia da nova edição do 'Big Brother', que acontece já no próximo domingo, dia 10 de setembro, mas o canal tem uma estratégia para prender antecipadamente os espectadores.

Na tarde deste sábado, durante a emissão do 'Em Família', serão reveladas as identidades de dois dos concorrentes, anunciou a TVI através das redes sociais.

Não se sabe ao certo que detalhes serão conhecidos, mas esta é já uma 'jogada' inovadora do canal em relação a este reality show.

'Big Brother' estreia domingo à noite e será apresentado, uma vez mais, por Cristina Ferreira.

