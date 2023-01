Iva Domingues foi alvo dos mais diversos elogios por causa do visual que escolheu para apresentar a Gala Legião de Ouro, após o convite do presidente do SC Braga, segundo a própria referiu na sua página de Instagram.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Iva brilhou com um visual vermelho, nomeadamente um vestido de ombro, com um enorme laço. A maquilhagem, com delineado preto nos olhos e lábios vermelhos, foi a conclusão perfeita do look.

"São 100 anos (102 para ser precisa) de história, do clube do meu coração! Foi uma honra, e é sempre um privilégio testemunhar o talento e a excelência, na minha querida cidade de Braga! Foi uma noite memorável! Grata", completa.

