Chega ao fim mais uma edição do 'Big Brother', este domingo, dia 30 de junho, e a TVI preparou uma emissão que vai cobrir o momento após o fim do reality show.

Quem vai estar à frente desta transmissão? Iva Domingues e Zé Lopes.

"Hoje, logo a seguir à gala da Grande Final, temos 'A Festa' com Iva Domingues e Zé Lopes. Não perca as entrevistas ao vencedor, restantes finalistas e ex-concorrentes", comunicou a TVI numa publicação que foi feita no Instagram.

