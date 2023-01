Iva Domingues e Ângelo Rodrigues namoraram durante vários anos, tendo a relação terminado oficialmente em 2016. Porém, ainda que a viver caminhos separados, o ex-casal manteve ao longo dos anos a união e amizade.

Na noite de quarta-feira, 25 de janeiro, a apresentadora e o ator reencontraram-se para um jantar a dois.

Tal como mostram as mais recentes partilhas de Iva na rede social Instagram, o ex-casal esteve no restaurante Yakuza by Olivier.

Os dois ainda posaram para a foto juntos, tal como pode ver na galeria, tendo Iva legendado a imagem da seguinte forma: "reencontros".

A apresentadora e o ator não estiveram juntos durante um longo período, uma vez que Ângelo passou os últimos meses a viajar.

Veja as imagens do reencontro na galeria.