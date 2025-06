Eric Dane esteve à conversa com Diane Sawyer para um segmente do 'Good Morning America' e recordou os sintomas que sentiu antes de ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Esta segunda-feira, dia 16 de junho, o ator de 'Euphoria', de 52 anos, lembrou que começou por sentir mudanças no seu corpo.

"Comecei a sentir uma fraqueza na mão direita, e na altura achava não pensei muito nisso. Achava que talvez estivesse a manda demasiadas mensagens e a mão estivesse cansada", começou por partilhar.

"Algumas semanas depois, percebi que tinha piorado. Fui a um médico especialista, que me encaminhou para outro especialista. Fui a um neurologista, e o neurologista encaminhou-me para outro neurologista", recordou. Nove meses depois, recebeu o diagnóstico de ELA.

"Jamais esquecerei essas três letras. Estão comigo no segundo em que acordo", disse. "Não é um sonho", acrescentou.

Eric Dane contou ainda que está a perder o controlo do braço direito, ficando preocupado e com medo de perder a mobilidade noutras partes do corpo.

"Tenho um braço a funcionar. O meu lado esquerdo está a funcionar, o meu lado direito parou completamente. Sinto que, talvez, daqui a alguns meses afete a minha mão esquerda. É preocupante", desabafou, destacando também que "está preocupado com as pernas".

