Um dia antes de Eric Dane revelar que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, a mulher do ator, Rebecca Gayheart, destacou que eles são os "melhores amigos".

"Somos os melhores amigos. Somos muito próximos", afirmou a atriz de '90210', de 53 anos, em conversa com o E! News na exibição da minissérie 'The Carters: Hurts to Love You', no dia 9 de abril, em Los Angeles.

"Somos ótimos pais. É importante não encarar uma relação que termina como um fracasso. É só uma temporada. Não foi um fracasso. Foi um enorme sucesso", acrescentou Rebecca Gayheart. "Fomos casados por... quer dizer, ainda estamos casados, mas juntos durante 15 anos, tivemos dois filhos lindos. Acho que é uma relação bem-sucedida e é assim que o encaramos", continuou.

Tais comentários foram feitos um dia antes de o ator Eric Dane contar que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, tendo pedido privacidade neste fase da sua vida e revelado que está prestes a regressar ao set de 'Euphoria'.

