Iva Domingues anunciou que tem um novo desafio profissional. A apresentadora da TVI é agora Vice-Presidente da Assembleia Geral do Sporting Clube de Braga.

A novidade foi partilhada esta quinta-feira na sua página de Instagram, onde Iva aparece ao lado de António Salvador, presidente do clube.

"Já é oficial. Acabei de tomar posse como a nova Vice-Presidente da Assembleia Geral do Sporting Clube de Braga . O órgão que representa todas e todos os sócios, do clube do meu coração!

Obrigada presidente e Fernando de Almeida Santos pelo desafio lançado. É uma honra, um privilégio e uma grande satisfação poder dar o meu contributo e ajudar o Sporting Clube de Braga a ser mais e melhor!, escreveu a apresentadora.

