Depois de um período de crise no casamento, Mauro Icardi e Wanda Nara mostram-se mais unidos do que nunca.

O avançado do Paris Saint-Germain espalhou paixão nas suas redes sociais ao partilhar imagens do casal a beijar-se de forma intensa com a Torre Eiffel como cenário.

Há umas semanas a esta parte, vieram a público notícias de que o jogador teria sido infiel e que acabou por contar à mulher sobre o envolvimento extraconjugal. O vídeo vem assim sustentar a ideia de que a relação ultrapassou a traição de Icardi com uma atriz.

