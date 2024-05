No próximo sábado, 29 de maio, o príncipe Hussein da Jordânia irá completar o seu primeiro ano de casamento.

Atualmente, o herdeiro ao trono hachemita aguarda a chegada do primeiro filho, fruto do enlace com Rajwa.

Numa entrevista que deu, o filho mais velho do rei Abdulah e da rainha Rania falou sobre este momento da sua vida.

"Mudei para melhor e foi uma grande benção ter encontrado a minha companheira de vida. O casamento ajudou-me a acalmar. A Rajwa é calma e bem-humorada. Tem amigos na Jordânia há muito tempo, está habituada ao país e isso facilitou-lhe as coisas. Normalmente ficamos por casa, não podemos sair muito, mas estamos felizes com esta nova etapa", referiu.

O príncipe reconhece ainda que "tudo vai mudar" com a chegada do primeiro filho.

"Estamos entusiasmados e a família também. A minha mãe começou a comprar coisas [para o bebé] há semanas. É uma fase muito bonita", completou.

De notar que o nascimento do bebé está previsto para o verão.

