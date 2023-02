Humberto Bernardo, antigo apresentador de televisão, muito popular nos anos 1990, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha a quem explicou a decisão que tomou em afastar-se do pequeno ecrã.

"Foi uma decisão natural", garante, notando que recebia 50 contos por programa à época, que seriam hoje 250 euros, algo que considera injusto, tendo em conta a enorme exposição mediática que tinha na altura.

"Havia aqui uma discrepância que tinha de resolver. Deixei de aceitar [convites]", faz saber.

"Falo com muita gente no mundo da televisão e a precariedade que existe em relação aos técnicos, às pessoas na produção, é uma coisa terrível", adianta, palavras com as quais Goucha concordou.

Por outro lado, o convidado confessa que não se sentia "realizado" e "satisfeito".

