Ainda se lembra de Humberto Bernardo? O antigo apresentador de televisão estará hoje à conversa com Manuel Luís Goucha, conforme foi destacado nas redes sociais.

Na sua página de Instagram foi partilhado um vídeo promocional da conversa no qual Humberto fala do seu passado no pequeno ecrã, evidenciando uma realidade mais dura que muitas vezes passa despercebida ao público.

"Não me sentia realizado como apresentador, sobretudo, porque achava que o género de conteúdos que se estavam a fazer e o género de oportunidades que estava a ter não me satisfaziam", esclarece.

"As pessoas imaginam que o mundo da televisão é um conto de fadas, mas verdadeiramente na remuneração não é, é o contrário. Há muita exploração. Na altura e ainda hoje", completa.

Vale notar que esta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, Goucha esteve à conversa com o antigo jornalista do canal, Henrique Garcia.

