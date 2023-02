Terry Gene Bollea, mais conhecido como Hulk Hogan, foi fotografado durante um passeio por Clearwater, na Califórnia, esta sexta-feira. Com a ajuda de uma bengala, o lutador da WWE caminhava pelas ruas depois dos relatos de que tinha ficado paralisado devido a uma cirurgia nas costas.

Nas imagens divulgadas pelo Page Six, e que estão também a circular nas redes sociais, Hulk Hogan é visto a caminhar com o apoio da bengala até ao carro. A certa altura, relatam, parou por breves momentos para acenar a um fã. O filho de Hulk, Nick Hogan, estava ao seu lado.

Esta é a primeira vez que o lutador da WWE é visto em público depois de o seu representante ter dito ao Entertainment Tonight, na passada terça-feira, que "estava tudo bem com ele" após a cirurgia.

Esta nota chegou logo depois de o colega de Hulk, Kurt Angle, ter afirmado que o lutador "não conseguia sentir a parte inferior do corpo e tinha de usar uma bengala para andar".

"Achei que ele estava a usar a bengala porque estava com dores nas costas. Mas ele não tem dores, absolutamente nada. Não consegue sentir nada", acrescentou no 'The Kurt Angle Show', referindo que Hulk tinha sido "novamente operado nas costas".

Leia Também: Mãe de Nereida Gallardo com cancro. 'Ex' de Ronaldo vive dias difíceis