Foi de "coração cheio" que Hulk anunciou aos fãs que se prepara para ser vai pela quarta vez.

O bebé é fruto do namoro com Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-mulher, Iran Ângelo, com quem tem três filhos - Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de oito.

A notícia foi dada nas redes sociais, com uma série de fotografias em que Hulk e Camila surgem apaixonados a exibir imagens de uma ecografia.

"Com o coração cheio de gratidão a DEUS, venho partilhar com vocês que pela quarta vez estou sendo abençoado com mais um filho(a). O meu coração transborda de tanta felicidade e só consigo falar obrigado, Deus", escreveu na legenda.

