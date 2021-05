O ano de 2012 ficará para sempre marcado na vida de Hugo Sequeira pelos piores motivos. O ator esteve internado durante três meses na ala psiquiátrica do Hospital de Cascais, depois de ter sofrido um surto, derivado essencialmente da ausência do filho na época, Xavier, fruto do relacionamento com Dina Félix da Costa. Na altura, chegou quase a perder a vida depois de ter caído do segundo andar do prédio onde vivia.

Recordando precisamente esses acontecimentos, o ator deu uma entrevista a Júlia Pinheiro - que será transmitida amanhã, quinta-feira.

"Aqueles dias finais até isso acontecer foram uma coisa que eu não desejo a ninguém. O que aconteceu é que me fechei em casa. Tinha ficado sem o meu filho, fiquei muito afetado com isso. Fechei-me em casa, não pedi ajuda a ninguém", lembra.

"Fechei-me em casa só com álcool, que era o que tinha dentro de casa, não que o tivesse ido buscar de propósito. Calculo que tenha sido entre os 10 e os 13 dias, não comia, não dormia, entrei em alucinação completa", nota.

"Depois, bateram-me à porta, disparo a pensar... 'vou fugir por ali'", afirma, notando que não se lembra de mais nada.

