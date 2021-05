Ryan Reynolds decidiu abrir o coração e falar sobre a sua batalha de sempre contra a ansiedade. Esta quarta-feira, dia 26 de maio, o ator de 44 anos deu o seu testemunho no Instagram a propósito do mês da Consciencialização sobre a Saúde Mental.

"Marquei demasiados compromissos para mim e coisas importantes acabaram por ser colocadas de lado. Uma das razões pelas quais fiz isto a mim mesmo foi por causa da minha companheira de longa data, a ansiedade. Sei que não estou sozinho e mais importante, para todos aqueles que como eu exageram, pensam demasiado, trabalham em excesso, preocupam-se demais ou exageram em tudo, por favor, saibam que não estão sozinhos", afirmou.

"Não falamos o suficiente sobre a saúde mental e não fazemos o suficiente para acabar com o estigma sobre ela. Mas com esta publicação, mais vale tarde do que nunca, espero...", completou.

Em 2017, o ator disse numa entrevista à revista Variety que sempre teve de lidar com o problema da ansiedade, que começou a sentir por causa do seu difícil relacionamento com o pai.

Leia Também: Filha de Gordon Ramsay esteve internada em hospital psiquiátrico