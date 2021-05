A filha de Gordon Ramsay, Holly, revelou que passou três meses num hospital psiquiátrico depois de ter sido vítima de assédio sexual.

A jovem de 21 anos decidiu partilhar a sua história e experiência ao ser diagnosticada com stress pós-traumático enquanto estava a estudar na universidade, há alguns anos.

Em declarações ao podcast '21 & Over', esta revelou que o diagnóstico estava relacionado com duas situações em que foi assediada sexualmente quanto tinha 18 anos.

"Espero que ao ouvir-se isto, se continue a quebrar o estigma à volta da saúde mental", revelou nas redes sociais.

Já no podcast contou: "Fui para a universidade estudar moda, e adorei. Mas a meio do primeiro ano fui afetada pelo meu stress pós-traumático e não fazia ideia do que estava a acontecer".

"Saía muito e faltava às aulas porque estava fora. Ia demasiadas vezes à discoteca. Não estava a divertir-me. Estava a sofrer muito, mas não percebi porque pensava que eram só ressacas. Deixei a universidade depois do primeiro ano porque fui admitida no Nightingale Hospital como paciente interna durante três meses", relata.

"O stress pós-traumático foi o resultado de duas situações de assédio sexual quando tinha 18 anos. Só disse um ano depois... enterrei tudo numa caixa na minha mente", relembra.

Desde que decidiu falar sobre o assunto, Holly conta que continua a ser acompanhada por um psicólogo cerca de três vezes por semana.

