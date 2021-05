Foi emitida esta quinta-feira, no programa das tardes da SIC, a entrevista de Júlia Pinheiro ao ator Hugo Sequeira, que abriu o coração para falar do surto psicótico que sofreu há cerca de 10 anos.

O artista, atualmente com 45 anos, recordou a fase conturbada em que sofria com a "falta do filho", fruto da relação com Dina Félix da Costa, e se entregou ao álcool. Em 2012, um acidente veio piorar esse "processo de desgaste".

Hugo Sequeira saltou de uma varanda, num segundo andar, e o episódio ganhou destaque na imprensa nacional. Nove anos depois, o artista decidiu falar sobre o tema, negando que se tratou de uma tentativa de suicídio.

"Toda a canalização mediática do acontecimento foi para um salto de uma janela, como se fosse uma tentativa de suicídio. Ora, não foi isso que aconteceu. Ou melhor, houve um salto de uma janela, mas não foi isso. Não tenho tendências suicidas", afirmou.

Hugo Sequeira estava isolado em casa há 13 dias, sem comer, a consumir álcool. Hoje em dia, afirma que ter experienciado esse susto o salvou, pois foi o "culminar" de uma situação levada ao extremo.

"A entrada para aquela casa, o meter-me naquela situação, o perder-me naquela situação e afastar-me do mundo e recusar toda a gente… eu não me tentei suicidar através de um salto de uma janela, eu fui salvo por ter saltado da janela. Porque eu tivesse lá ficado e não tivesse acontecido aquilo, eu tinha lá ficado mesmo", atirou.

---

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

