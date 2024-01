Hugo Andrade marcou presença no 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 5 de janeiro, para falar sobre a grande final do 'Big Brother', da qual saiu como segundo classificado.

Derrotado por Francisco Monteiro, Hugo confessa agora que esperava um outro resultado.

"Estava confiante [de que ia ganhar]. Tinha sido sempre salvo em primeiro e, chegando àquele ponto e ficar em segundo, foi uma desilusão", começou por dizer o agora ex-concorrente.

"Tinha consciência daquilo que entregava ao programa. Nunca estive metido em confusões e as únicas discussões que tive foram com a Joana e com o próprio Francisco, mas tentava ao máximo puxar situações com que me sentisse confortável e com pessoas que se dessem bem comigo", completou Hugo.

Leia Também: Criticado, Goucha dá resposta: "Para quem acha que fui agressivo…"