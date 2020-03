Dolores Aveiro foi notícia esta terça-feira pelas piores razões. A mãe de Cristiano Ronaldo sofreu um acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico durante a madrugada e foi internada de urgência no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Unidade hospitalar que esta tarde emitiu um comunicado onde esclarece o estado de saúde da mãe de Cristiano Ronaldo.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira confirma a entrada de Dona Dolores no hospital com um quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico, "com pouco tempo de evolução, o que permitiu a realização de duas terapêuticas de recanalização vascular, a química (trombólise) e a mecânica (trombectomia)".

De acordo com o mesmo comunicado, citado pela TVI 24, "a evolução da situação clínica decorre conforme esperado".

O comunicado refere ainda que "o AVC, na sua fase aguda, tem sempre um prognóstico reservado", o que leva a crer que, apesar da evolução favorável, o estado de saúde da matriarca do clã Aveiro ainda inspira cuidados.

Por fim, a unidade hospitalar deixa claro que mais pormenores sobre a informação clínica serão dados a conhecer "única e exclusivamente à família da utente".

Importa lembra que também Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio sobre o estado de saúde da mãe.

