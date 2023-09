Kayky Brito, ator brasileiro que foi atropelado no passado sábado, 2 de setembro, permanecerá "sedado" e a respirar com o auxílio de máquinas pelas próximas 48 horas.

A informação foi divulgada pela mãe do artista, Sandra Brito, e confirmada pela assessoria do hospital no Rio de Janeiro onde se encontra internado.

"O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanecerá sedado, em ventilação mecânica nas próximas 48 horas, ainda em recuperação dos procedimentos cirúrgicos realizados ontem", lê-se no comunicado.

