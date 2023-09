O ator brasileiro Kayky Brito foi vítima de atropelamento no passado sábado, 2 de setembro. Conforme destaca a imprensa, o artista continua internado nos cuidados intensivos do hospital Copa D'or, em Copacabana, Rio de Janeiro.

Segundo um comunicado divulgado pelo hospital, Kayky Brito permanece "sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipa assistente na UTI".

Em declarações aos jornalistas, a família do ator está esperançosa. Sandra Brito, mãe do artista, acredita que o filho é "forte", tendo agradecido as orações e mensagens que lhe foram enviadas pelos fãs e amigos.

Note-se que Kayky, de 34 anos, foi atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, por volta da 00h50 (hora local). Este encontrava-se a atravessar a rua quando foi atingido por um motorista. O condutor pediu de imediato ajuda à polícia e aos bombeiros, tendo sido levado para a esquadra de maneira a prestar declarações.

O condutor afirmou que Kayky atravessou a estrada de repente a correr. Este ainda tentou desviar-se do ator, mas sem sucesso.

Segundo a Globo, o condutor não apresentava álcool no sangue. Agora o objetivo será apurar se este circulava em excesso de velocidade.