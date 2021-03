Maria José Valério foi mais uma vítima da Covid-19. Aos 87 anos, a artista morreu esta quarta-feira, dia 3 de março. E logo após a notícia, foram muitas as homenagens que começaram a surgir nas redes sociais. Tributos que continuam a espalhar-se pelo mundo virtual.

"A voz do Sporting. A voz da cordialidade. A voz da simpatia. A voz da generosidade. A Zézinha era da família da RTP, da 'Praça da Alegria', do Sporting, respeitando tudo e todos, e elogiando os que lhe queriam bem. 'Rapaziada ouçam bem o que lhes digo e gritem todos comigo, Viva a MARIA JOSÉ VALÉRIO", escreveu Jorge Gabriel.

Por sua vez, Noémia Costa disse: "Querida Zézinha vai em paz. Partiu a querida Zézinha. A Maria José Valério ligava frequentemente para mim e eu para ela. Tinha o dom e a generosidade de enaltecer o trabalho dos colegas. Ficava feliz com a felicidade dos outros e isso é tão característico dos seres humanos de luz, a Zézinha era assim. Estou profundamente triste. Deus te receba na Sua Glória, obrigada por tanto".

Já Raquel Tavares começou por recordar: "A primeira vez que cantei numa casa de fado dita 'profissional', foi em 1997 na Adega Machado. Fui fazer as férias da Maria José Valério. Acabei por ficar mais tempo, a Zézinha voltou e foi aí que nos conhecemos. Das almas mais felizes que alguma vez ouvi. Percebi que afinal podia ser-se fadista e feliz. Falei com ela há três semanas... Disse-me que achava muito bem que fizesse outras coisas, mas pediu-me que assim que me senti-se capaz, que voltasse a cantar porque fazia falta. Disse-lhe que sim, porque nunca se diz não aos grande".

"Se um dia voltar, cantarei também por si querida Zézinha. Prometo. Que o céu hoje, excepcionalmente, se pinte de verde e a receba com todas as flores que ofereceu aos outros toda a vida", rematou.

