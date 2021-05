Aparentemente, um homem foi visto a passar a segurança e a ser 'apanhado' a saltar o portão da mansão de Ben Affleck em Los Angeles. Isto antes de fugir numa bicicleta, de acordo com a polícia e as imagens deste momento.

O indivíduo - que vestia um conjunto preto, umas sapatilhas azuis e com a cara tapada - tinha um casaco onde se podia ler "segurança" em letras douradas.

O homem foi visto a saltar o portão por volta das 8h da manhã, esta terça-feira.

De acordo com o Page Six, os paparazzi estavam estacionados junto à propriedade na esperança de verem Jennifer Lopez, e acabaram por registar imagens do intruso. A polícia foi chamada ao local, como confirmam as autoridades. No entanto, quando chegaram o homem já tinha abandonado a mansão.

