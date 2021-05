Ben Affleck e Jennifer Lopez não ficaram próximos há apenas duas semanas. Esta reaproximação tem vindo a crescer desde o passado mês de fevereiro, quando o ator começou a enviar e-mails à 'ex' enquanto a mesma estava a filmar na República Dominicana.

Fontes contaram ao TMZ que Ben e Jennifer mantiveram o contacto regular por email desde o início de fevereiro, quando a cantora voou para o Caribe para filmar 'Shotgun Wedding'. As mensagens teriam um tom mais amoroso do que apenas amizade. O TMZ dá ainda como exemplo de um dos emails que a cantora recebeu.

Depois de ver fotos de Jennifer na República Dominicana, Ben terá dito à 'ex' que a mesma estava "bonita" e o "quanto gostava de estar lá com ela". Na altura, o ator estava a gravar 'The Tender Bar', em Boston, com George Clooney. Além disso, nessa época Jennifer ainda estava noiva de Alex Rodriguez.

As fontes destacaram ainda que nos emails Lopez fazia saber o quanto gostava das mensagens de Affleck, e de como "ele conseguia possuir o coração dela".

Esta troca de emails continuou durante as filmagens de Jennifer, que terminaram no final de abril.

Ao que se sabe, o ex-casal não se terá encontrado fisicamente durante este tempo. No entanto, o que é certo é que agora, depois do fim do namoro com Alex Rodriguez, Jennifer Lopez tem estado com Ben Affleck, de quem se separou em 2004.

Leia Também: A foto que prova as férias românticas de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Leia Também: Alex Rodriguez visto pela 1.º vez após viagem da 'ex' com Ben Affleck