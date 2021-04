Um mês depois de ter começado a circular os rumores de que estariam separados, chega a confirmação oficial do fim do noivado de Jennifer Lopez e Alex Rodriguez.

Embora tivessem dito anteriormente que estavam a trabalhar na relação e terem sido apanhados aos beijos por um paparazzi, agora foi partilhado um comunicado, esta quinta-feira, que oficializa a separação.

"Percebemos que somos melhores como amigos e esperamos continuar assim", disseram ao programa 'Today', como cita o Page Six.

"Continuaremos a trabalhar juntos e a apoiarmo-nos uns aos outros nos nossos negócios e projetos partilhados. Desejamos o melhor um para o outro e para os filhos um do outro", acrescentaram.

O agora ex-casal pediu ainda privacidade nesta fase para o bem dos filhos. Recorde-se que a cantora é mãe dos gémeos Max e Emme, de 13 anos, do casamento terminado com Marc Anthony. Por sua vez, Alex é pai de Natasha, de 16 anos, e Ella, de 12, da relação terminada com Cynthia Scurtis.

