Um homem provocou, esta segunda-feira, o primeiro problema de segurança à comitiva do novo rei Carlos III ao atravessar-se em frente do veículo em que este seguia para tirar uma fotografia.

Em direto na televisão enquanto o carro do rei se dirigia para o aeroporto, um homem saltou em frente da viatura para tirar uma fotografia com o novo monarca.

O homem consegue claramente captar o momento com toda a calma depois de ultrapassar a pé a fila de transito e colocar-se ao lado da comitiva real. A fotografia é tirada, o homem diz adeus e corre para o passeio.

Veja aqui o momento:

Durante este percalço da segurança real ninguém esteve em perigo, tendo em conta que o polícia na frente do cortejo se colocou imediatamente em posição defensiva. Fica no entanto, um momento do registo do primeiro problema de segurança do novo rei Carlos III depois do primeiro discurso no parlamento.