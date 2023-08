Sara Barradas não ficou indiferente à notícia de um ugandês que foi acusado de "homossexualidade agravada". Incrédula, a atriz reagiu publicamente através das stories da sua página de Instagram.

"Às vezes, ainda me pergunto se vivemos mesmo no século XXI", comentou Sara Barradas.

De referir que no Uganda as pessoas que têm relações sexuais com alguém do mesmo sexo pode enfrentar pena de prisão perpétua, aplicando-se também a pena de morte a casais com relações frequentes.

Publicação de Sara Barradas© Instagram

