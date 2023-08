Sara Barradas já começou as férias em família, durante as quais se vão deslocar a bordo de uma autocaravana.

A atriz já chegou à primeira paragem, tendo partilhado algumas fotografias captadas na varanda do hotel, nas quais aparece com uma bebida na mão e um look ao estilo barbiecore, com um top em croché cor-de-rosa e calções da mesma cor.

Na legenda das fotografias, Sara revela que se encontra numa das suas cidades preferidas, o Porto.

"Não podíamos ter começado as merecidas férias de melhor maneira! Numa das minhas cidades preferidas do mundo: Porto. Baterias carregadas para a aventura que se inicia…hoje! Autocaravana, aí vamos nós!", escreveu a atriz.

