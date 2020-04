Foi através das suas redes sociais que Grant Gustin confirmou a morte do jovem ator Logan Williams, de 16 anos (o rapaz à direita na foto a cima).

O ator, de 30 anos, mostrou-se devastado com as notícias que apontam a morte do colega que teve oportunidade de conhecer durante as gravações da série 'Flash' - na qual Grant tem papel de protagonista -, em 2014.

Às suas palavras, o interprete da personagem Flash juntou uma fotografia captada durante as gravações do episódio da série em que Logan participou.

"Fiquei tão impressionado, não apenas com o talento do Logan, mas com o seu profissionalismo nas gravações. Os meus pensamentos e orações estão com ele e com a sua família neste momento inimaginável de dor", completou.

De acordo com o testemunho de Grant Gustin e dos meios de comunicação internacionais, Logan Williams terá morrido de forma repentina.

