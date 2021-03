Esta noite, a seguir ao 'Jornal das 8', vai para o ar a gala do 'Big Brother'. Nesta primeira vez em que o direto se realiza ao sábado, devido à mudança de horário que a estreia de 'All Together Now' obrigou, espera-se uma noite de grandes emoções.

Estão em risco de sair Bruno Savate, Gonçalo Quinaz, Jéssica Nogueira e Edmar.

E como gala sem visitas surpresa não é gala, espera-se a participação de Cátia Palhinha, uma das participantes mais memoráveis da 'Casa dos Segredos 2', e tudo indica que terá um papel importante no jogo.

Mas as surpresas não ficam por aqui. Jéssica Nogueira e Jéssica Fernandes vão sentir 'borboletas na barriga' com a participação de duas caras que lhes são bem conhecidas.

Nas redes sociais do reality show, foi anunciado que Renato Ribeiro, concorrente do 'Big Brother - A Revolução' e namorado da fadista, e Pedro Alves, do 'Big Brother 2020' e ex-namorado de Jéssica Nogueira, vão entrar em contacto com a casa e podem inclusive juntar-se ao grupo entrando na competição.

